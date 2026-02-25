Зимняя Олимпиада — 2026
Венгр попал в ряды ВСУ и опробовал «уринотерапию»

Сдавшийся в плен солдат ВСУ пил мочу из-за нехватки воды

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Пленный военнослужащий ВСУ Альберт Роман, этнический венгр, рассказал представителям Минобороны РФ, что до сдачи в плен российским бойцам ему приходилось пить собственную мочу из-за острой нехватки воды. По словам пленного, он несколько дней провел в подвале без еды и питья в ожидании эвакуации.

Я в плену никогда в жизни не был. Я же лежал, я же лежал в этом подвале, я свою мочу пил. Я буду говорить так, как я пил свою мочу. Они же там тоже, не у ваших. Это еще когда я ждал на свою эвакуацию… Нету воды, нету воды, нету, — рассказал мужчина.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что гражданин Венгрии и Украины, насильно мобилизованный в ряды ВСУ, добровольно сдался в плен российским бойцам на Красноармейском направлении. По словам самого пленного, он не считает себя украинцем, несмотря на наличие паспорта этой страны.

Кроме того, пленный боец ВСУ Андрей Балтарович заявил, что украинское командование запрещает солдатам покидать позиции и намеренно оставляет их без связи. По словам военнослужащего, до личного состава доводился приказ ликвидировать любого, кто попытается отступить.

ВСУ
СВО
Минобороны РФ
пленные
