Проблему тарифов ЖКХ в России признали на самом высоком уровне Мишустин счел сложной и острой проблему тарифов ЖКХ в России

Ситуация в России с тарифами ЖКХ остается острой, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом о работе правительства за 2025 год. Помимо этого, как передает корреспондент NEWS.ru, он охарактеризовал этот вопрос как сложный. По словам главы кабмина, накопилось большое количество проблем.

Проблемы, которые накопились в жилищно-коммунальном хозяйстве, складывались десятилетиями, но в первую очередь объекты ЖКХ имеют очень высокий уровень износа сегодня, требуется их комплексная модернизация, — заявил Мишустин.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2026 года не было. По его словам, произошла лишь небольшая корректировка стоимости услуг на 1,7%. Это было связано с изменением базовой ставки налога на добавленную стоимость.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что введение моратория на рост тарифов, с которым выступают некоторые парламентарии, вряд ли возможно. По мнению эксперта, подобная инициатива создаст серьезные трудности для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии. Заморозить цены на одном уровне не получится, уверен Сафонов.