Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 13:57

Мишустин раскрыл, что допоздна обсуждал с Путиным

Мишустин сообщил, что обсуждал с Путиным финансирование дефицита бюджета

Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что накануне, 24 февраля, вел консультации с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент NEWS.ru. Выступая в Госдуме, премьер уточнил, что обсуждал с главой государства подходы к финансированию дефицита бюджета.

Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости повысить эффективность российской экономики путем создания современных и достойно оплачиваемых рабочих мест. Глава государства поручил правительству особое внимание уделить совершенствованию структуры занятости, подчеркнув важность этого как для опытных специалистов, так и для тех, кто получает образование или только определяется с будущей профессией.

Кроме того, президент России на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам сообщил, что по итогам 2025 года валовой внутренний продукт страны увеличился на 1%. Путин отметил, что этот показатель уступает темпам роста, фиксировавшимся до этого.

Также российский лидер заявил о необходимости вернуть экономике страны прежние темпы роста. Глава государства отметил, что меры для этого предусмотрены планом структурных преобразований, рассчитанным до 2030 года.

Михаил Мишустин
Владимир Путин
бюджеты
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пауэрбанк загорелся на рейсе Екатеринбург — Стамбул сразу после взлета
Экс-глава МИД Германии покусилась на остров, который хочет заполучить Трамп
В Барнауле накрыли подпольный рехаб с фальшивыми рецептами
Экс-глава музея дала советы, как выбрать нового директора Лувра
Начальник одного из управлений СБУ попался на крупной взятке
Продюсер «Вороваек» рассказал о разговоре с похоронившей детей солисткой
В ООН растерялись из-за неожиданной позиции США по резолюции против России
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин «разжевал» для Мерца суть китайского подхода по Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.