Мишустин раскрыл, что допоздна обсуждал с Путиным

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что накануне, 24 февраля, вел консультации с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент NEWS.ru. Выступая в Госдуме, премьер уточнил, что обсуждал с главой государства подходы к финансированию дефицита бюджета.

Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости повысить эффективность российской экономики путем создания современных и достойно оплачиваемых рабочих мест. Глава государства поручил правительству особое внимание уделить совершенствованию структуры занятости, подчеркнув важность этого как для опытных специалистов, так и для тех, кто получает образование или только определяется с будущей профессией.

Кроме того, президент России на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам сообщил, что по итогам 2025 года валовой внутренний продукт страны увеличился на 1%. Путин отметил, что этот показатель уступает темпам роста, фиксировавшимся до этого.

Также российский лидер заявил о необходимости вернуть экономике страны прежние темпы роста. Глава государства отметил, что меры для этого предусмотрены планом структурных преобразований, рассчитанным до 2030 года.