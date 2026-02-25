Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 14:23

Маркетплейсам закрыли ценовые лазейки ради россиян

Мишустин объявил о единых правилах цен на маркетплейсах

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Для российских маркетплейсов установят единые правила отображения цены товара независимо от способа оплаты, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме. По его словам, это позволит сделать цены более прозрачными для покупателей и упростит контроль за сведениями о товарах. Заседание транслируется на сайте ГД.

Глава правительства отметил, что ключевым в новом законе становится порядок проверки данных о товарах через госинформационные системы и реестры, включая сведения о маркировке и сертификатах. Также вводятся единые правила отображения цены, которые больше не будут зависеть от способа оплаты.

Людей это волнует, люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять, — уточнил Мишустин.

Ранее юрист Илья Русяев объяснил, что на маркетплейсах действительно продают подписки на цифровые сервисы, в том числе ушедшие из России. Однако, по его словам, работают такие подписки только тогда, когда у продавца есть действующая лицензия и соблюдены требования правообладателя.

Михаил Мишустин
маркетплейсы
цены
товары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ООН растерялись из-за позиции США по антироссийской резолюции
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин назвал диалог главным способом урегулирования кризиса на Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi
Стало известно о побеге ВСУ с правого берега Днепра
Летающий автомобиль SD-05 выполнил демонстрационный полет над Токио
«Кампания по демонизации»: Минобороны Сербии объяснило покушение на Вучича
Люди устроили огненный ад в лесах российского региона
Жителя Казани жестко наказали за госизмену и попытку диверсии
Диетолог перечислила самые полезные фрукты и ягоды в холодное время года
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.