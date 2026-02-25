Маркетплейсам закрыли ценовые лазейки ради россиян

Для российских маркетплейсов установят единые правила отображения цены товара независимо от способа оплаты, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме. По его словам, это позволит сделать цены более прозрачными для покупателей и упростит контроль за сведениями о товарах. Заседание транслируется на сайте ГД.

Глава правительства отметил, что ключевым в новом законе становится порядок проверки данных о товарах через госинформационные системы и реестры, включая сведения о маркировке и сертификатах. Также вводятся единые правила отображения цены, которые больше не будут зависеть от способа оплаты.

Людей это волнует, люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять, — уточнил Мишустин.

Ранее юрист Илья Русяев объяснил, что на маркетплейсах действительно продают подписки на цифровые сервисы, в том числе ушедшие из России. Однако, по его словам, работают такие подписки только тогда, когда у продавца есть действующая лицензия и соблюдены требования правообладателя.