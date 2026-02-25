МИД связал действия Киева в ГА ООН с ходом переговоров МИД России обвинил Киев и Евросоюз в попытке помешать переговорам

Действия Киева и европейских стран в Генассамблее направлены на создание препятствий для переговорного процесса, говорится в сообщении МИД России. В МИД связали эти шаги с трехсторонним форматом консультаций.

Нет сомнений в том, что неуклюжие маневры Киева и европейцев в Генассамблее продиктованы стремлением создать «помехи в эфире» на фоне трехстороннего переговорного процесса, — говорится в заявлении.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru предположил, что Киев примет требования Москвы во время переговоров исключительно после того, как украинские войска потерпят сокрушительное поражение. По его мнению, нынешняя ситуация требует повторения исторического сценария весны 1945 года, когда только безвыходное положение заставило противника отказаться от «подковерных игр».

До этого экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нагнетает военную риторику и отвергает переговоры, так как опасается быть смененным западными покровителями. По словам политика, чувствуя приближение конца, президент Украины идет ва-банк, пытаясь втянуть коллективный Запад в конфликт.