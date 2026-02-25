Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 16:01

МИД связал действия Киева в ГА ООН с ходом переговоров

МИД России обвинил Киев и Евросоюз в попытке помешать переговорам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Действия Киева и европейских стран в Генассамблее направлены на создание препятствий для переговорного процесса, говорится в сообщении МИД России. В МИД связали эти шаги с трехсторонним форматом консультаций.

Нет сомнений в том, что неуклюжие маневры Киева и европейцев в Генассамблее продиктованы стремлением создать «помехи в эфире» на фоне трехстороннего переговорного процесса, — говорится в заявлении.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru предположил, что Киев примет требования Москвы во время переговоров исключительно после того, как украинские войска потерпят сокрушительное поражение. По его мнению, нынешняя ситуация требует повторения исторического сценария весны 1945 года, когда только безвыходное положение заставило противника отказаться от «подковерных игр».

До этого экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нагнетает военную риторику и отвергает переговоры, так как опасается быть смененным западными покровителями. По словам политика, чувствуя приближение конца, президент Украины идет ва-банк, пытаясь втянуть коллективный Запад в конфликт.

ГА ООН
МИД России
переговоры
Россия
Украина
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девочка провалилась в глубокий сугроб на востоке Москвы
«Русский район» в Таиланде полностью погрузился во тьму
Раскрыты неожиданные детали об арестованной экс-главврача больницы в Пскове
Депутат ответил, как расширить перечень жизненных ситуаций на «Госуслугах»
Гастроэнтеролог перечислила причины боли в левом боку
Раскрыто, сколько запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года
В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ
Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыто истинное отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО
В Госдуме хотят обязать государство выплачивать долги алиментщиков
В России создали импланты будущего для лечения переломов
Лесная гостья устроила прогулку по Липецку
Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу
Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить
Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026
В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери
«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире
В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.