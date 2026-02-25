Медведчук раскрыл, чего на самом деле боится Зеленский

Медведчук раскрыл, чего на самом деле боится Зеленский Медведчук: Зеленский боится, что западные кураторы его сменят

Президент Украины Владимир Зеленский нагнетает военную риторику и отвергает переговоры, так как опасается быть смененным западными покровителями, заявил экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на сайте организации. По словам политика, чувствуя приближение конца, глава государства идет ва-банк, пытаясь втянуть коллективный Запад в конфликт.

Существует серьезная причина, почему кровавый клоун (Владимир Зеленский — NEWS.ru) во все горло славит [конфликт], заявляет, что он только начинается и отвергает любые разумные условия переговоров. Нелегитимным движет страх, что западные кукловоды хотят его сменить, — высказался он.

Ранее Зеленский резко обвинил западных партнеров в попытке отстранить его от власти, используя для этого вопрос проведения президентских выборов. По словам политика, на Западе подыскивают законодательный способ устранить действующее руководство, которое препятствует реализации их планов.

Кроме того, военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Зеленский не вправе выдвигать какие-либо требования России ни в ходе переговоров, ни в каком-либо ином формате. Эксперт подчеркнул, что условия диктуют победители, а Киев сейчас явно терпит поражение.