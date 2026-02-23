«Хотят избавиться»: Зеленский напал на партнеров из-за одного требования Зеленский назвал требования Запада провести выборы попыткой от него избавиться

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу BBC News выступил с резкими обвинениями в адрес западных союзников. Он заявил, что партнеры пытаются отстранить его от власти, используя для этого тему проведения президентских выборов.

Вы хотите избавиться от меня или провести выборы? Я уверен, что в этом полугодии они придумают еще какую-то идею. <…> Если хотите избавиться от того, что мешает вам на дороге, найдите для этого хотя бы какой-то яркий законодательный путь, — заявил он.

По мнению Зеленского, на Западе ищут законодательный механизм, чтобы устранить действующую власть, которая мешает их планам. Он предположил, что в ближайшие месяцы последуют новые инициативы, направленные на смену руководства страны.

Ранее Зеленский раскритиковал бывшего главкома ВСУ, посла в Великобритании Валерия Залужного, после того как тот осудил политика. Президент заявил, что экс-главнокомандующий некрасиво поступил, обсуждая провалившееся контрнаступление Киева.

До этого военный политолог Александр Перенджиев отметил, что конфликт между Зеленским и Залужным организовали западные элиты, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в Европе. По его мнению, это масштабная кампания, где оба украинских политика играют заранее написанные роли.