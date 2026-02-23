Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 23:40

«Хотят избавиться»: Зеленский напал на партнеров из-за одного требования

Зеленский назвал требования Запада провести выборы попыткой от него избавиться

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу BBC News выступил с резкими обвинениями в адрес западных союзников. Он заявил, что партнеры пытаются отстранить его от власти, используя для этого тему проведения президентских выборов.

Вы хотите избавиться от меня или провести выборы? Я уверен, что в этом полугодии они придумают еще какую-то идею. <…> Если хотите избавиться от того, что мешает вам на дороге, найдите для этого хотя бы какой-то яркий законодательный путь, — заявил он.

По мнению Зеленского, на Западе ищут законодательный механизм, чтобы устранить действующую власть, которая мешает их планам. Он предположил, что в ближайшие месяцы последуют новые инициативы, направленные на смену руководства страны.

Ранее Зеленский раскритиковал бывшего главкома ВСУ, посла в Великобритании Валерия Залужного, после того как тот осудил политика. Президент заявил, что экс-главнокомандующий некрасиво поступил, обсуждая провалившееся контрнаступление Киева.

До этого военный политолог Александр Перенджиев отметил, что конфликт между Зеленским и Залужным организовали западные элиты, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в Европе. По его мнению, это масштабная кампания, где оба украинских политика играют заранее написанные роли.

Владимир Зеленский
Запад
выборы
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный житель попал под удар дрона ВСУ под Белгородом
Личная жизнь, слова об СВО, скандал с Михалковым: где сейчас Кирилл Кяро
Самолеты вновь «пропали» над российским городом
«Без виз, как в 45-м»: Медведев оценил угрозу закрыть шенген для бойцов СВО
Зеленский проигнорировал важный разговор о «Дружбе»
Черные трансплантологи: советник главы ДНР вскрыл новые факты зверств ВСУ
Экспертиза подтвердила личность ликвидированного в Мексике наркобарона
«Хотят избавиться»: Зеленский напал на партнеров из-за одного требования
«Переживаем сложные дни»: Израиль приготовился к любому сценарию с Ираном
Трамп высказался о своем туманном будущем на посту президента
ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру в Брянской области
Хоккейных судей отстранили от работы за скандальное поведение
Годовщина СВО: 5 причин, почему Россия не могла поступить иначе
Граффити с истребителями в виде гробов привели авторов в парижский суд
«Я был в шоке»: стамбульский футболист мячом «вырубил» чайку
Празднование 23 Февраля в Петербурге завершилось салютом
В Абхазии обнаружили обломки сбитого беспилотника
Российские бойцы «зарядили» поздравления на сторону ВСУ
НАТО обвинили в попытке развязать третью мировую войну
«Четкий интерес»: в Европе озвучили отправную точку для переговоров с РФ
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.