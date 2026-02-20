Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026

Стала известна истинная причина противостояния Зеленского и Залужного

Политолог Перенджиев: войну между Зеленским и Залужным выдумал Запад

Конфликт между действующим президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным был специально срежиссирован западными элитами для отвлечения внимания от внутренних проблем в странах Европы, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, это масштабная операция, в которой оба украинских деятеля всего лишь исполняют отведенные им роли.

На мой взгляд, вся эта политическая война между Зеленским и Залужным на самом деле была выдумана Западом. Эдакая операция «Прикрытие», которая призвана отвлечь внимание России от каких-то процессов на Украине, а также сместить фокус украинской и западной общественности от внутренних проблем. От противостояния Эммануэля Макрона (президент Франции. — NEWS.ru) и блока Марин Ле Пен (лидер фракции «Национальное объединение». — NEWS.ru), например. От огромных экономических проблем Германии. Я думаю, что это все театр, в котором каждый играет свою роль, — сказал Перенджиев.

Он предположил, что в реальности ни Зеленский, ни Залужный никогда не считали друг друга врагами. По его словам, Запад мог заранее выбрать экс-главкома ВСУ на роль «козла отпущения», чтобы в будущем переложить на него ответственность за возможные провалы, одновременно сохраняя имидж президента Украины.

На самом деле ни Зеленский, ни Залужный друг друга никогда соперниками не считали. Просто им дали приказ, и они ему следуют. Возможно, Залужный именно западными силами был выбран козлом отпущения, чтобы, если что, всю вину переложить на него, а Зеленского отбелить. При этом сам Зеленский к нему никаких негативных эмоций не испытывает, — резюмировал Перенджиев.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов заявил, что Зеленский и Залужный пытаются переложить друг на друга вину за провалы на фронте. Он также не исключил, что экс-главкома ВСУ хотят дискредитировать перед возможными президентскими выборами на Украине.

