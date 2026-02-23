Зеленский сорвался на Залужного после критики в свой адрес

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с AFP раскритиковал бывшего главкома ВСУ, посла в Великобритании Валерия Залужного после того, как тот осудил политика. Зеленский заявил, что экс-главнокомандующий некрасиво поступил, обсуждая провалившееся контрнаступление Киева.

Президент Украины подчеркнул, что оценка провалов Киева не идет никому на пользу. Зеленский также добавил, что не общался с Залужным после его назначения послом.

Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подчеркнул, что Великобритания стремится выстроить вокруг Залужного образ героя, чтобы навязать его украинцам. По его словам, западные кураторы так нашли «замену» Зеленскому.

Также экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что президента Украины могут ликвидировать в течение 2026 года из-за экс-главкома ВСУ. По словам бывшего парламентария, в будущем планируется участие Залужного в выборах главы государства.

До этого военный политолог Александр Перенджиев заявил, что конфликт между Зеленским и Залужным организовали западные элиты, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в Европе. По его мнению, это масштабная кампания, где оба украинских политика играют заранее написанные роли.