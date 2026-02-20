Экс-депутат Рады предрек Зеленскому скорую гибель

Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать в течение 2026 года, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, это может быть связано с планируемым участием бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в президентских выборах.

На мой взгляд, для того чтобы понимать, что происходит между Залужным и Зеленским, надо себя ставить не на место фигур на шахматной доске, а на место гроссмейстеров, которые могут убрать ненужные для себя фигуры. То есть необходимо понять, какую цель преследуют британцы в этом конфликте. Зеленского уже даже не назовешь сбитым летчиком, это слишком хорошо для него. На него смотришь, и уже понятно, что этот человек — нежилец. Я глубоко убежден, что он не то что у власти не останется, он вряд ли доживет до конца этого года. У меня такое твердое убеждение. Скорее всего, его будут менять, — предположил Марков.

По его мнению, британцы стремятся продемонстрировать американцам, что даже в случае досрочных выборов на Украине и отстранения Зеленского от власти они продвинут Залужного. Как отметил экс-нардеп, это говорит о противостоянии между Вашингтоном и Лондоном за влияние на Киев.

Зеленский и Залужный — не самостоятельные фигуры, поэтому все зависит от тех политических раскладов, которые будут. Просто британцы показывают американцам, что без них США все равно ничего не сделают. У них четыре миллиона беженцев в Европе. Мы же понимаем, как они проголосуют, на примере [Майи] Санду (президент Молдавии. — NEWS.ru), даже если теоретически Штаты выдвинут своего кандидата на выборах Украины, — заключил Марков.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что конфликт между Зеленским и Залужным организовали западные элиты, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в Европе. По его мнению, это масштабная кампания, где оба украинских политика играют заранее написанные роли.