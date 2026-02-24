Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 10:10

Гагин объяснил, почему Зеленский не может ставить никаких условий России

Военэксперт Гагин: условия ставят победители, а Украина проигрывает на фронте

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский не имеет права ставить никакие условия России ни во время мирных переговоров, ни как бы то ни было иначе, заявил в интервью NEWS.ru военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин. Он уточнил, что во время любых военных действий «условия ставят победители», а Украина сейчас «очевидно проигрывает».

На любых мирных переговорах с позиции силы может говорить тот, кто побеждает на фронте. На фронте побеждаем мы. И перевес очевидный — в нашу сторону. Даже несмотря на то, что Украина — поле боя, а деремся мы со всем блоком НАТО на этом поле боя. И даже при этом мы побеждаем, — подчеркнул Гагин.

Он напомнил, что Украине поставляют оружие десятки европейских стран и США, также на стороне ВСУ участвуют западные наемники. Однако Вооруженные силы России уверенно двигаются вперед, отметил эксперт.

Мы побеждаем десятки стран, армии, которые обучают украинских военнослужащих и поставляют технику. Отдельно есть инструктора, инженеры, целые расчеты техники, которые участвуют в этой кампании. Они поставляют наемников-добровольцев, которые чаще всего оказываются кадровыми военнослужащими этих стран. При этом мы побеждаем. Поэтому с позиции силы говорить на этих переговорах можем только мы, — подчеркнул собеседник.

В сложившихся условиях Зеленский может обсуждать с российской стороной только условия капитуляции Украины, резюмировал Гагин.

Ранее Гагин заявил: бригады иностранных медиков в составе подразделений ВСУ вырезали органы у раненых украинских солдат. Доказательств тому, что в ВСУ орудуют так называемые черные трансплантологи, предостаточно, заявил эксперт.

Также советник главы ДНР рассказал, что сотни украинских детей были насильно изъяты из своих семей и проданы в страны ЕС. Он предположил, что на Западе украинских детей могут использовать как источники органов либо секс-игрушки «для обеспеченных извращенцев».

