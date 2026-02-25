В МИД России констатировали усталость международного сообщества от Украины МИД РФ: итоги голосования в ГА ООН продемонстрировали усталость мира от Украины

Итоги голосования в Генассамблее ООН по антироссийской резолюции «Поддержка прочного мира на Украине» доказывают, что международное сообщество устало от украинского сюжета, следует из официального заявления МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что международному сообществу необходимы реальные усилия по урегулированию на Украине, а не помехи со стороны Киева.

В целом состоявшиеся в ООН дискуссии наглядно демонстрируют усталость международного сообщества от украинского сюжета, который наши оппоненты пытаются искусственно держать на плаву. На этом фоне востребованы реальные усилия по мирному урегулированию, в которых Россия добросовестно участвует, — заявили в ведомстве.

В Москве выразили надежду, что все здравомыслящие члены международного сообщества поддержат эти мирные инициативы и перестанут отвлекаться на помехи, создаваемые Киевом и его союзниками.

Ранее председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что американская делегация хотела убрать из антироссийской резолюции по Украине пункты о необходимости справедливого мира. По ее словам, США всегда голосовали за эту резолюцию и воздержались впервые.