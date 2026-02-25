Назван идеальный город для мартовского отпуска

Если отпуск выпал на первую половину весны, провести его можно в столице Турции, сообщила NEWS.ru турэксперт Наталья Ансталь. По ее словам, в это время там устанавливается прекрасная погода, подходящая для прогулок.

Если говорить про март-апрель, то Турция — это Стамбул. В марте начинается уже такая приятная погодка относительно того, что сейчас. Сейчас прохладно там достаточно, а вот в апреле вообще супер, — сообщила Наталья Ансталь.

По ее словам, в апреле наступает комфортная погода для прогулок. Днем уже настолько тепло, что можно носить одежду с коротким рукавом, хотя ночи еще прохладные, добавила эксперт. Именно в этом месяце начинается сезон тюльпанов.

Эксперт отметила, что в это время года путевки еще недорогие — от 30 тыс. на человека за 5 ночей. В среднем — на двоих 60-70 тыс., в зависимости от месяца. Чем ближе к маю, тем выше стоимость путевки, резюмировала эксперт.

