25 февраля 2026 в 16:01

Назван идеальный город для мартовского отпуска

Турэксперт Ансталь: Стамбул является одним из лучших мест для отдыха весной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Если отпуск выпал на первую половину весны, провести его можно в столице Турции, сообщила NEWS.ru турэксперт Наталья Ансталь. По ее словам, в это время там устанавливается прекрасная погода, подходящая для прогулок.

Если говорить про март-апрель, то Турция — это Стамбул. В марте начинается уже такая приятная погодка относительно того, что сейчас. Сейчас прохладно там достаточно, а вот в апреле вообще супер, — сообщила Наталья Ансталь.

По ее словам, в апреле наступает комфортная погода для прогулок. Днем уже настолько тепло, что можно носить одежду с коротким рукавом, хотя ночи еще прохладные, добавила эксперт. Именно в этом месяце начинается сезон тюльпанов.

Эксперт отметила, что в это время года путевки еще недорогие — от 30 тыс. на человека за 5 ночей. В среднем — на двоих 60-70 тыс., в зависимости от месяца. Чем ближе к маю, тем выше стоимость путевки, резюмировала эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянам необходимо заранее позаботиться о ряде дополнительных документов, которые помогут сэкономить деньги и нервы при отдыхе в экзотических странах, особое внимание стоит уделить расширенной медицинской страховке, заявила NEWS.ru турагент Рада Минасина. По ее словам, многие путешественники ограничиваются стандартным набором — паспортом, визой и билетами, упуская из виду важные бумаги и полисы.

