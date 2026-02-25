Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 16:00

МИД разнес антироссийскую резолюцию после политического спектакля в ООН

МИД заявил о востребованности реальных шагов по урегулированию на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для урегулирования конфликта на Украине важны конкретные шаги, заявили в МИД РФ в комментарии о голосовании в Генссамблее ООН по резолюции «Поддержка прочного мира на Украине» на сайте ведомства. Российская сторона добросовестно принимает участие переговорном процессе. МИД также отметил, что текст резолюции получился односторонним и политизированным: он снова обвиняет РФ без доказательств.

Востребованы реальные усилия по мирному урегулированию, в которых Россия добросовестно участвует, — сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что документ выборочно цитирует Устав ООН и умалчивает о причинах конфликта, без которых урегулирование невозможно. Кроме того, приветствие «заслуг» Европы в Генассамблее выглядит нелогичным и вводящим в заблуждение.

Нет сомнений в том, что неуклюжие маневры Киева и европейцев в Генассамблее продиктованы стремлением создать «помехи в эфире» на фоне трехстороннего переговорного процесса, — добавили в МИД.

Ранее председатель Генссамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что американская делегация хотела убрать из антироссийской резолюции по Украине пункты о необходимости справедливого мира. По ее словам, США всегда голосовали за эту резолюцию и воздержались впервые.

