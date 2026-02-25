Президент Украины Владимир Зеленский стал вести себя вызывающе по отношению к западным партнерам, поскольку понял, что они планируют заменить его, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. По словам политика, украинский глава больше не скрывает осознания того, что американцы и европейцы начинают списывать его со счетов.

Так экс-премьер прокомментировал недавнее интервью главы государства, в котором тот фактически признал: лидеры ЕС и США требуют провести на Украине президентские выборы, чтобы добиться его замены. По мнению Азарова, такое поведение свидетельствует об отчаянии Зеленского, который осознает шаткость своего положения.

Зеленский понял, что американцы и европейцы начинают списывать. И он, собственно говоря, этого не скрывает <…> Поэтому Зеленский ведет себя вызывающе и все чаще хамит своим же западным хозяевам, — подытожил политик.

Ранее Азаров заявил, что внешнее управление поможет восстановить конституционный строй на Украине в течение двух-трех лет. По его словам, должна быть создана специальная комиссия, в которую вошли бы представители России и США. Он считает, что такое решение позволит прекратить на Украине гонения на УПЦ, а также восстановить деятельность оппозиционных партий.