Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 11:10

Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя

Экс-премьер Азаров: внешнее управление поможет восстановить порядок на Украине

Подписывайтесь на нас в MAX

Внешнее управление поможет восстановить конституционный строй на Украине в течение двух-трех лет, заявил бывший премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. По его словам, должна быть создана специальная комиссия, в которую вошли бы представители России и США. Он считает, что такое решение позволит прекратить на Украине гонения на УПЦ, а также восстановить деятельность оппозиционных партий.

Внешнее управление, на мой взгляд, — это единственная возможность в течение двух-трех лет восстановить конституционный строй на Украине, — написал Азаров.

Украина
премьер-министры
Николай Азаров
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Показано место, где Зеленский скрывался два года
Российский «Опустошитель» восхитил журналистов одной деталью
Петербургский дворник рассказал о спасении выпавшего из окна мальчика
Раскрыто, почему сотрудники ДПС стали жертвами подрывника в Москве
Появились данные о полицейских, пострадавших при взрыве возле машины ДПС
СВР увидела проблески благоразумия Берлина в вопросе вооружения Киева
В СВР заявили о несбыточности мечты Британии о победе над Россией
Пентагон раскрыл планы размещения оружия в космосе для «Золотого купола»
Наступление ВС РФ на Харьков 24 февраля: удар по штабу, трупы командиров
Люди несут цветы к месту гибели полицейского у Савеловского вокзала Москвы
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.