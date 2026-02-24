Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя

Внешнее управление поможет восстановить конституционный строй на Украине в течение двух-трех лет, заявил бывший премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. По его словам, должна быть создана специальная комиссия, в которую вошли бы представители России и США. Он считает, что такое решение позволит прекратить на Украине гонения на УПЦ, а также восстановить деятельность оппозиционных партий.

