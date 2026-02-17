Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 10:22

Экс-нардеп ответил на слухи о готовящемся роспуске правительства Украины

Экс-депутат Рады Марков назвал слухи о роспуске правительства Украины вбросом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Появляющиеся слухи о скором роспуске правительства Украины являются информационным вбросом, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. Так он прокомментировал высказывания американского военного аналитика Андрея Мартьянова, который со ссылкой на источники сообщил, что депутатский корпус находится на стадии досрочного прекращения полномочий. Бывший нардеп отметил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому и парламенту сложно найти точки соприкосновения.

Рано или поздно нынешнее правительство страны уйдет из-за Зеленского, потому что с ним невозможно будет достигнуть никаких компромиссов. По поводу того, что готовят о роспуске, — сейчас накануне встречи в Женеве такое количество вбросов, что, мне кажется, не стоит делать выводы. Всем надо сохранять как можно больше хладнокровия и просто дать возможность нашим переговорщикам провести эту встречу, — пояснил Марков.

Он предположил, что на смену руководства на Украине могут повлиять Соединенные Штаты. По словам экс-депутата Рады, Вашингтон собрал компромат на каждую политическую фигуру.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого, по предварительным данным, находится спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, приземлился в Женеве, где запланирован очередной раунд переговоров по Украине. Встреча начнется 17 февраля и завершится 18 февраля.

Украина
Владимир Зеленский
США
переговоры
