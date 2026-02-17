Мирное население регионов, некогда входивших в состав Украины, много лет подвергалось террору, заявил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Инициатором этого стал Киев, который целенаправленно бил по объектам энергетики и перекрывал воду в Донбассе, подчеркнул экс-нардеп.

Террор против мирного населения был развязан киевским режимом еще в 2014–2016 годах. Известно, кто перекрыл воду в Донбассе, кто бил по энергетическим объектам. В 2015‑м взорвали ЛЭП в направлении Крыма в Херсонской области. Тогда Россия шесть месяцев восстанавливала энергообъекты, — напомнил Олейник.

Он напомнил также, что Киев в свое время отказался от реализации Минских соглашений и подписания Стамбульских договоренностей, а затем начал угрожать России блэкаутами и обстрелами.

Это бессмысленно — нельзя играть с соседями, тем более, с таким мощным ядерным государством. Если смотреть на Украину сегодня, я оцениваю ее как нечто близкое к концлагерю: в администрации, возможно, тепло и вода, а в «бараках» — серьезные проблемы, — отметил экс-нардеп.

Ранее глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль заявил, что в энергетике страны действует режим чрезвычайной ситуации. По его словам, это необходимо для координации действий всех экстренных служб в Киеве и регионах.