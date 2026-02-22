Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Эти пикантные картофельные лепешки — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится в духовке без лишней возни у плиты. Их необычность в том, что минимум ингредиентов и никакого масла при запекании дают потрясающий результат: румяные, хрустящие лепешки с ароматной паприкой и мягкой, нежной серединкой. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, поджаристые кругляши с аппетитной хрустящей корочкой и рассыпчатой картофельной сердцевиной, щедро приправленной сладковатой паприкой. Они идеальны как самостоятельное блюдо, гарнир к мясу или просто вкусный перекус без грамма лишнего жира. А аромат паприки, разливающийся по кухне, собирает всех за столом ещё до того, как лепешки успевают остыть.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 средних картофелин, 1 яйцо, 2 ст. ложки муки, 1 ч. ложка сладкой паприки, соль и чёрный перец по вкусу. Картофель очистите и натрите на крупной тёрке. Слегка отожмите лишнюю влагу, переложите в миску. Добавьте яйцо, муку, паприку, соль и перец, тщательно перемешайте. Застелите противень пергаментной бумагой, выложите картофельную массу ложкой, формируя лепешки, слегка приплюсните. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.