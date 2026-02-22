Зимняя Олимпиада — 2026
10 рецептов блюд из блинов на любой вкус: от закусок до тортов

Блюда из блинов Блюда из блинов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Блины — продукт уникальный. Если классические сочетания со сметаной уже приелись, пришло время взглянуть на них как на удобную базу для кулинарных экспериментов. Использование готовых блинчиков вместо традиционного теста значительно экономит время, позволяя создавать сложные блюда вроде лазаньи или ватрушек всего за 20–30 минут.

Мы подготовили для вас гид по самым интересным способам применения блинов. В этой подборке вы найдете рецепты на любой случай — от быстрого завтрака в духовке до грандиозного праздничного ужина. Все точные граммовки и секреты сборки уже вписаны в текст — выбирайте и готовьте!

Блинный чизкейк без выпечки

Этот десерт напоминает ресторанное пирожное, но готовится без использования духовки. Для основы потребуется 12–15 тонких блинов. Сделайте воздушный крем: взбейте миксером 500 г сливочного творожного сыра, 150 мл жирных сливок (33%), 100 г сахарной пудры и 1 ч. л. ванильного сахара до густых пиков. Соберите торт в разъемной форме диаметром 20 см, выложив часть блинов внахлест на дно и бортики, а остальные чередуя с кремом. После 4 часов в холодильнике украсьте чизкейк 100 г свежих ягод.

Блинный торт «Роза»

Эффектный десерт, который собирается в виде гигантского цветка. Испеките 15–18 тонких сладких блинов. Для начинки смешайте 400 г творога, 200 мл сливочного йогурта, 120 г сахарной пудры и 1 ч. л. цедры лимона, взбив массу блендером до однородности. Разрежьте блины пополам, смажьте кремом, сверните и установите вертикально на блинную основу, формируя лепестки от центра к краям. Перед подачей дайте торту пропитаться в холоде 3 часа.

Блинчатые пирожки

Гениальная альтернатива дрожжевой выпечке, когда сочная начинка оборачивается в блинную основу. На 10–12 блинов приготовьте начинку: обжарьте 400 г мясного фарша с одной луковицей, солью, перцем и укропом. Выложите по столовой ложке мяса на блин, заверните конвертиком и обжарьте на сливочном масле до хрустящей корочки. Это блюдо готовится всего 30 минут и идеально подходит для сытного ужина.

Салат с блинами

Оригинальный способ использовать вчерашние блины, превратив их в хрустящий ингредиент. Нарежьте 3–4 блина соломкой и обжарьте на сковороде 2–3 минуты до хруста. Смешайте одно отваренное куриное филе, нарезанное кубиками, один свежий огурец соломкой и зелень. Заправьте салат смесью из 3 ст. л. сметаны и 1 ч. л. горчицы, а сверху посыпьте хрустящей блинной «лапшой» перед самой подачей.

Салат с блинами Салат с блинами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ватрушки на Масленицу

Быстрый рецепт, где блины заменяют тесто. Для начинки разотрите 300 г творога с 1 яйцом, 2 ст. л. сахара, ванилином и изюмом. Уложите 6–8 блинов в формочки для кексов, чтобы края свисали, наполните творогом и заверните края внутрь. Смажьте верхушки желтком и выпекайте в духовке 15–20 минут при 180°C.

Курица, фаршированная блинами

Настоящий праздничный шедевр. Нарежьте 5–6 блинов соломкой и смешайте с 200 г обжаренных шампиньонов и луком. Возьмите целую курицу (около 1,5 кг), отделите кожу от мяса на грудке и ножках, наполнив получившиеся кармашки и полость внутри блинной смесью. Запекайте птицу 1 час 20 минут при 180°C, периодически поливая соком для сочности.

Голландский блин-пирог с яблоками

Воздушный гибрид тарта и блина, который сам формирует бортики в духовке. Карамелизируйте 2 яблока (400 г) в 70 г сливочного масла с 80 г сахара и корицей. Для теста взбейте 3 яйца, 120 мл молока и 70–80 г муки. Вылейте жидкое тесто в горячую форму с маслом и запекайте 15–18 минут при 210°C, не открывая дверцу. В готовый блин выложите яблоки и подавайте теплым.

Блинная лазанья

Ленивая версия классического блюда, где блины заменяют пасту. Приготовьте мясной соус из 400 г фарша, 500 мл томатного соуса и орегано. Для бешамеля растопите 30 г масла, добавьте 2 ст. л. муки и 300 мл молока, проварив до загустения. Выложите в форму 8–10 блинов, чередуя их с мясной начинкой, бешамелем и 200 г тертого сыра. Запекайте 15–20 минут при 180°C.

Запеканка из блинов

Нежный десерт, напоминающий суфле. Начините 6–8 блинов смесью из 300 г творога, 1 яйца, сахара и изюма. Выложите блины слоями в форму и залейте смесью из 2 яиц, 200 мл сметаны и 2 ст. л. сахара. Выпекайте 20–25 минут при 180°C до золотистой корочки.

Немецкий панкейк

Знаменитый Dutch Baby, который выпекается одной большой порцией. Взбейте 3 яйца, 150 мл молока, 50 г сахара и 70 г муки. Вылейте тесто в раскаленную форму с 30 г сливочного масла и отправьте в духовку на 15–18 минут при 220°C. Панкейк поднимется выше краев формы, образуя хрустящую корзинку, которую можно наполнить ягодами или медом.

Блины в горошек для детей: готовим красивое лакомство на Масленицу.

