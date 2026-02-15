Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 17:56

Если у вас есть блендер и 10 минут — готовьте этот песто, он в 100 раз лучше магазинного

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Настоящий песто — это не просто соус, а символ итальянской кулинарии. Готовить его в ступке — особый ритуал, который раскрывает ароматы базилика, сыра и орехов так, как никогда не сможет блендер.

50 г свежих листьев базилика мою и тщательно просушиваю. В ступке или чаше блендера измельчаю 30 г обжаренных кедровых орехов до состояния крошки. Добавляю базилик и продолжаю измельчать, пока не получится однородная паста.

Вливаю 100 мл оливкового масла первого отжима, добавляю 50 г тертого пармезана, 1 измельченный зубчик чеснока и щепотку морской соли. Если использую блендер, взбиваю импульсами несколько секунд, чтобы сохранить текстуру. Если готовлю в ступке, растираю пестиком до желаемой консистенции. Пробую на соль и при необходимости добавляю еще. Подаю сразу или храню в банке, залив тонким слоем масла.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Здоровье/красота
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Если тоскуете по советской кухне — этот рецепт подливы как в столовой точно поднимет настроение
Общество
Если тоскуете по советской кухне — этот рецепт подливы как в столовой точно поднимет настроение
Превращаю куриную грудку в шедевр итальянской кухни — готовлю пармиджано вместо скучных запеканок
Общество
Превращаю куриную грудку в шедевр итальянской кухни — готовлю пармиджано вместо скучных запеканок
Плов уже приелся — теперь готовлю рис по рецепту из Индии: квинтэссенция ароматов к семейному ужину
Общество
Плов уже приелся — теперь готовлю рис по рецепту из Индии: квинтэссенция ароматов к семейному ужину
Рыбку готовлю в сицилийском стиле — ужин мафиози на вашем столе: лаконичный рецепт нежной трески
Общество
Рыбку готовлю в сицилийском стиле — ужин мафиози на вашем столе: лаконичный рецепт нежной трески
еда
соусы
сыры
Италия
специи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Каллас дала резкий ответ на требование Зеленского
«Глаза и уши НАТО»: одна из стран ЕС стянула разведчиков к границам России
Жители Одессы смогли вытащить призывников из машины сотрудников ТЦК
Китаянка «похоронила» 20-летнюю карьеру ради исполнения мечты
Мать актера Ткаченко рассказала о посмертном награждении сына
Дмитриев назвал главный вопрос, который не задали Зеленскому в Мюнхене
В Госдуме заявили о близости Telegram к снятию ограничений
Скончался французский композитор Мишель Порталь
Рубио выступил с заявлением о зависимости Европы
В Ереване заявили, что база в Гюмри не гарантирует 100% безопасность страны
Двухметровый колодец чуть не стал могилой для ребенка
Политолог ответил, могут ли США организовать переворот на Украине
Россиянин застрял под грудой снега
Самолет с Бастой развернули на полпути
В Исландии задумались о вступлении в Евросоюз
«Совсем обезумели»: на Западе отреагировали на призыв взять Украину в ЕС
На подлете к Москве перехвачены 18 БПЛА
В Волгограде сорвался концерт Лолиты
Бывший президент Молдавии раскрыл, зачем Санду разрывает связи с СНГ
Число летевших на Москву беспилотников увеличилось до 13
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.