Если у вас есть блендер и 10 минут — готовьте этот песто, он в 100 раз лучше магазинного

Если у вас есть блендер и 10 минут — готовьте этот песто, он в 100 раз лучше магазинного

Настоящий песто — это не просто соус, а символ итальянской кулинарии. Готовить его в ступке — особый ритуал, который раскрывает ароматы базилика, сыра и орехов так, как никогда не сможет блендер.

50 г свежих листьев базилика мою и тщательно просушиваю. В ступке или чаше блендера измельчаю 30 г обжаренных кедровых орехов до состояния крошки. Добавляю базилик и продолжаю измельчать, пока не получится однородная паста.

Вливаю 100 мл оливкового масла первого отжима, добавляю 50 г тертого пармезана, 1 измельченный зубчик чеснока и щепотку морской соли. Если использую блендер, взбиваю импульсами несколько секунд, чтобы сохранить текстуру. Если готовлю в ступке, растираю пестиком до желаемой консистенции. Пробую на соль и при необходимости добавляю еще. Подаю сразу или храню в банке, залив тонким слоем масла.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.