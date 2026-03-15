Больше никаких скучных подлив! Морне — это кремовая лава из сыра, которая превратит обычную картошку в шедевр

Кажется, что соус с таким названием должен требовать часов у плиты и навыков шеф-повара. Но морне — приятное исключение. Это волшебное превращение базового бешамеля в бархатистую, тягучую субстанцию с глубоким сырным вкусом.

Что понадобится

Молоко — 500 мл, сливочное масло — 50 г, пшеничная мука — 50 г, сыр грюйер (или эмменталь, комте) — 100 г, жирные сливки (33%) — 100 мл, яичные желтки — 2 шт., мускатный орех, перец и соль — по вкусу.

Как я его готовлю

Кастрюлю споласкиваю холодной водой, вливаю молоко и начинаю его медленно нагревать. Параллельно в сотейнике на среднем огне растапливаю сливочное масло. Как только оно начнет пениться, всыпаю всю муку и интенсивно размешиваю венчиком. Прогреваю смесь 2-3 минуты, постоянно помешивая, до появления легкого орехового аромата, но не допуская изменения цвета. Снимаю сотейник с огня и даю смеси слегка остыть, примерно минуту. Теперь, непрерывно работая венчиком, тонкой струйкой вливаю горячее, но не кипящее молоко.

Возвращаю сотейник на минимальный огонь и, продолжая помешивать, варю соус 3-4 минуты, пока он не загустеет до консистенции жидкой сметаны. Приправляю солью, перцем и щепоткой мускатного ореха, снимаю с плиты. В отдельной миске вилкой смешиваю яичные желтки со сливками до однородности. Вливаю эту смесь в горячий бешамель, активно помешивая. Снова ставлю сотейник на самый слабый огонь и прогреваю 2 минуты, не доводя до кипения, чтобы желтки не свернулись. Снимаю с огня. Сыр, натертый на мелкой терке, добавляю порциями в горячий соус, энергично размешивая после каждой, пока сыр полностью не растворится, а соус не станет гладким, блестящим и однородным. Морне готов!

