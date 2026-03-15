Больше никаких скучных подлив! Морне — это кремовая лава из сыра, которая превратит обычную картошку в шедевр

Фото: D-NEWS.ru
Кажется, что соус с таким названием должен требовать часов у плиты и навыков шеф-повара. Но морне — приятное исключение. Это волшебное превращение базового бешамеля в бархатистую, тягучую субстанцию с глубоким сырным вкусом.

Что понадобится

Молоко — 500 мл, сливочное масло — 50 г, пшеничная мука — 50 г, сыр грюйер (или эмменталь, комте) — 100 г, жирные сливки (33%) — 100 мл, яичные желтки — 2 шт., мускатный орех, перец и соль — по вкусу.

Как я его готовлю

Кастрюлю споласкиваю холодной водой, вливаю молоко и начинаю его медленно нагревать. Параллельно в сотейнике на среднем огне растапливаю сливочное масло. Как только оно начнет пениться, всыпаю всю муку и интенсивно размешиваю венчиком. Прогреваю смесь 2-3 минуты, постоянно помешивая, до появления легкого орехового аромата, но не допуская изменения цвета. Снимаю сотейник с огня и даю смеси слегка остыть, примерно минуту. Теперь, непрерывно работая венчиком, тонкой струйкой вливаю горячее, но не кипящее молоко.

Возвращаю сотейник на минимальный огонь и, продолжая помешивать, варю соус 3-4 минуты, пока он не загустеет до консистенции жидкой сметаны. Приправляю солью, перцем и щепоткой мускатного ореха, снимаю с плиты. В отдельной миске вилкой смешиваю яичные желтки со сливками до однородности. Вливаю эту смесь в горячий бешамель, активно помешивая. Снова ставлю сотейник на самый слабый огонь и прогреваю 2 минуты, не доводя до кипения, чтобы желтки не свернулись. Снимаю с огня. Сыр, натертый на мелкой терке, добавляю порциями в горячий соус, энергично размешивая после каждой, пока сыр полностью не растворится, а соус не станет гладким, блестящим и однородным. Морне готов!

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Ленивый творожный пирог с изюмом — без замеса, без хлопот, а получается нежнее пирожных
Мамочка, это бомба, в тысячу раз вкуснее оливье: немецкий салат с запеченной картошкой. Вы наконец-то отцепитесь от классики
Сыплю муку в сгущенку: «Молочная девочка» получается примерно за 30 минут — нежный торт, который тает во рту
Вместо майонеза и как намазка на хлеб: мешаю яйцо и авокадо — такая вкуснота спасет любой салат
Этот густой соус заменил мне все: и кетчуп, и ткемали, и даже барбекю. Никакой химии — только чернослив и специи
соусы
сыры
рецепты
еда
Дмитрий Демичев
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
