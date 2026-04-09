Садовод назвала единственную культуру, которую можно высаживать в апреле Садовод Самойлова: только капуста не боится апрельских холодов

В апреле противопоказано высаживать рассаду в открытый грунт, иначе она замерзнет, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, единственное исключение — рассада капусты. Это самая стойкая к холодам культура, способная пережить многое.

В апреле не стоит сажать рассаду в открытый грунт, но есть одно исключение — рассада капусты. Эта культура выдерживает похолодание до минус 2 градусов. Если грядка укрыта, то растение может выжить при минус 4 [градусах]. Для дополнительного утепления необходимо разложить на грядке пластиковые бутыли с водой в виде треугольника вокруг каждого растения, — рассказала блогер.

Пластиковые бутыли — это природные батареи тепла, в них вода нагревается днем, а к ночи остывает и выделяет тепло в атмосферу, добавила садовод. Таким образом температура внутри укрытой грядки повышается на 1-2 градуса, что важно в момент заморозков, резюмировала она.

