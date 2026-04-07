Цветок с «горящими глазками»: посейте прямо в грунт — через 2 месяца получите бело-красный ковер

Цветок с «горящими глазками»: посейте прямо в грунт — через 2 месяца получите бело-красный ковер

Лен крупноцветковый «яркие глазки» — это однолетник, который заслуженно считается фаворитом для создания яркого и неприхотливого сада. Его особенность — невероятная декоративность при абсолютной простоте в уходе.

Кустистое растение высотой 40–50 см с тонкими прямостоячими стеблями и изящной светло-зеленой листвой с середины лета до сентября покрывается множеством крупных (3–4 см в диаметре) белоснежных цветков с эффектным ярко-красным или темно-бордовым пятном в центре, которые напоминают «горящие глазки».

Каждый цветок живет всего день, но новые бутоны раскрываются непрерывно, создавая обильное и продолжительное цветение. Это растение идеально для ленивого сада: оно засухоустойчиво, холодостойко, не боится легких заморозков и практически не поражается болезнями. Посадив семена прямо в грунт в мае, вы получите цветущую клумбу уже через 2–2,5 месяца.

Ранее был назван цветок, который сам себя поливает.