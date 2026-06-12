Посадите — и клумба утонет в бело-розовых пушистых облаках. Этот многолетник цветет так, будто сад украсили свадебными букетами

Посадите — и клумба утонет в бело-розовых пушистых облаках. Этот многолетник цветет так, будто сад украсили свадебными букетами

Есть цветы, которые притягивают взгляд яркими красками, а есть те, которые покоряют нежностью. Махровый пиретрум бело-розовых оттенков относится именно ко второй категории. Во время цветения его кусты покрываются десятками пушистых соцветий, напоминающих миниатюрные розочки или помпоны, собранные в роскошные букеты.

Цветки у махрового пиретрума густо набитые, диаметром 4–6 см. Окраска варьируется от чисто-белой до нежно-розовой с легким румянцем в центре лепестков.

Цветение начинается в июне и продолжается до августа. Если своевременно удалять увядшие соцветия, кусты могут порадовать повторной волной цветения. Пиретрум предпочитает солнечные участки и умеренно плодородную почву, отличается хорошей зимостойкостью и без проблем переносит морозы до −30 °C. Это многолетник, который способен расти на одном месте 4–5 лет без потери декоративности.

Особенно красивы следующие сорта:

Bridal Bouquet («свадебный букет») — один из самых эффектных белоснежных махровых сортов с крупными шаровидными соцветиями.

Double Pink Delight («розовое очарование») — сорт с густомахровыми цветками нежно-розового оттенка, напоминающими миниатюрные пионы.

White Stars («белые звезды») — элегантный сорт с крупными белыми соцветиями и легким кремово-розовым оттенком в центре.

Выращивать пиретрум можно через рассаду или прямым посевом семян в грунт. Уже через несколько месяцев после посадки растение начинает формировать крепкие кустики, которые с каждым годом становятся все пышнее и эффектнее.