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14 июня 2026 в 11:15

Красивая калитка гарантирована: цветы для создания арок и пергол в саду — сажаете раз и на 10 лет

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы мечтаете украсить сад аркой и перголой, посадите многолетние лианы, которые будут радовать вас десятилетиями, не требуя ежегодной пересадки и сложного ухода.

Клематис: его белые, розовые, малиновые, синие и фиолетовые звезды держатся несколько недель, а если подобрать сорта разных сроков цветения, арка будет радовать глаз с весны до осени.

Кампсис — настоящий фейерверк: его крупные оранжевые и красные «граммофончики» распускаются с июня до заморозков, а длина лианы достигает 10–15 метров. Уход минимален — полив только в сильную засуху, а зимует он с легким укрытием корней.

Девичий виноград: за сезон его плети вымахивают на 2–4 метра, а придаточные корни-присоски позволяют ему взбираться даже по гладкой стене без всякой опоры. Живет он десятилетиями, а осенью его листва вспыхивает огненно-красными и багряными тонами.

Жимолость каприфоль обвивает опору и дарит невероятный сладкий аромат, а ее соцветия всех оттенков розового привлекают в сад пчел и бабочек.

Плетистая роза: ее роскошное цветение продолжается с июня до октября, но для суровых регионов выбирайте зимостойкие сорта и обеспечьте укрытие на зиму.

Ранее были названы цветы, которых боится тля.

Проверено редакцией
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