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02 июня 2026 в 21:15

Их тля боится как огня: 5 цветов-защитников — отлично растут на российских дачах

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы хотите защитить дачу от тли без химии, просто посадите цветы, которых этот вредитель боится как огня.

Бархатцы: их резкий специфический запах, исходящий от цветов и даже корней, не выносят тля, белокрылка, нематоды и колорадский жук, а корневые выделения обеззараживают почву, подавляя грибковые болезни.

Календула (ноготки) — ее терпкий аромат отпугивает тлю, клещей и капустных белянок, а оздоравливает грунт.

Настурция действует хитрее: ее сладковатый запах привлекает тлю на себя, работая как живая ловушка и отвлекая вредителя от овощных культур.

Лаванда с ее насыщенным эфирным ароматом создает вокруг себя зону, непроницаемую для тли, муравьев (которые «пасут» тлю) и даже слизней.

Пиретрум (далматская ромашка) при растирании листьев выделяет природные инсектициды — пиретрины, которые парализуют тлю и клещей, а его нежные бело-розовые соцветия украсят любую клумбу.

Все эти цветы красивы, неприхотливы, неагрессивны и отлично растут на российских дачах.

Ранее были названы сорта флоксов, которые не болеют: проверены в дождливое лето.

Проверено редакцией
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