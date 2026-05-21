Сорта флоксов, которые не болеют: проверены в дождливое лето и подмосковной сыростью

Сорта флоксов, которые не болеют: проверены в дождливое лето и подмосковной сыростью

Ваши флоксы не побелеют, если выбирать сорта, устойчивые к мучнистой росе, сажать их на солнце или в полутени и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Также важно не лить воду на листья.

Лучше всего себя показал сорт «Синеющий Гаганова» отечественной селекции. По данным исследования ученых, поражение его листьев возбудителем болезни составило всего 1,9% — это рекордно низкий показатель. В исследовании также высокую стойкость показали сорта «Небеса» (16,7%) и «Щорс» (14%).

Сорт «Щорс» уже более полувека радует дачников яркими кораллово-алыми цветами с карминовым глазком, и при этом считается устойчивым к грибным болезням и неприхотливым к погоде. Он неоднократно проверен московской сыростью и дождливым летом.

Из зарубежных сортов особого внимания заслуживает Jeana — именно он признан «Многолетником года 2024» в США за устойчивость к мучнистой росе и мелкие ароматные цветки, которые очень любят бабочки. Сорт Blue Paradise с сиренево-фиолетовыми соцветиями также не подвержен этой напасти — он неприхотлив и растет без особого ухода.

Ранее был назван многолетник на замену флоксам. Мучнистая роса обходит его стороной.