Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 16:30

Сорта флоксов, которые не болеют: проверены в дождливое лето и подмосковной сыростью

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ваши флоксы не побелеют, если выбирать сорта, устойчивые к мучнистой росе, сажать их на солнце или в полутени и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Также важно не лить воду на листья.

Лучше всего себя показал сорт «Синеющий Гаганова» отечественной селекции. По данным исследования ученых, поражение его листьев возбудителем болезни составило всего 1,9% — это рекордно низкий показатель. В исследовании также высокую стойкость показали сорта «Небеса» (16,7%) и «Щорс» (14%).

Сорт «Щорс» уже более полувека радует дачников яркими кораллово-алыми цветами с карминовым глазком, и при этом считается устойчивым к грибным болезням и неприхотливым к погоде. Он неоднократно проверен московской сыростью и дождливым летом.

Из зарубежных сортов особого внимания заслуживает Jeana — именно он признан «Многолетником года 2024» в США за устойчивость к мучнистой росе и мелкие ароматные цветки, которые очень любят бабочки. Сорт Blue Paradise с сиренево-фиолетовыми соцветиями также не подвержен этой напасти — он неприхотлив и растет без особого ухода.

Ранее был назван многолетник на замену флоксам. Мучнистая роса обходит его стороной.

Проверено редакцией
Читайте также
Общественник нашел способ борьбы со слизнями
Общество
Общественник нашел способ борьбы со слизнями
Ассоциация руководителей медиа займется защитой прав СМИ в работе с ИИ
Общество
Ассоциация руководителей медиа займется защитой прав СМИ в работе с ИИ
Цветёт с июня до октября волнами нежно-розовых колокольчиков: сорт-спринтер для ленивых садоводов
Общество
Цветёт с июня до октября волнами нежно-розовых колокольчиков: сорт-спринтер для ленивых садоводов
Без обрезки и прищипки — куст сам вырастает пушистым шаром. Сорт-рекордсмен по продолжительности цветения
Общество
Без обрезки и прищипки — куст сам вырастает пушистым шаром. Сорт-рекордсмен по продолжительности цветения
Перепробовала все эти методы — герань не цветет: спасло одно единственное средство
Общество
Перепробовала все эти методы — герань не цветет: спасло одно единственное средство
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии депутата лишили мандата за защиту русского языка
«Ракеты достигли целей»: Минобороны заявило об успешной ядерной тренировке
Запущенный с российского фрегата гиперзвуковой «Циркон» попал в цель
«Это лицемерие»: Фицо о мольбах ЕС раскрыть детали разговора с Путиным
«Очень жаль»: Бутырская о смене спортивного гражданства сына Плющенко
Россиянам рассказали, как повысить интерес молодежи к северным регионам
В силовых структурах раскрыли детали боев за Шестеровку
Лукашенко отверг намерение Белоруссии быть втянутой в украинский конфликт
Невролог предупредил, кому тяжело дадутся резкие перепады температуры
Тарасова назвала смену спортивного гражданства сына Плющенко семейным делом
Ермак показал электронный браслет на своей ноге
Бывшая подруга Галустяна неоднозначно высказалась о его новом имидже
Стало известно, когда ЕС сможет возобновить закупки газа в России
Раскрыто, какую инфекцию нашли у детей из лагеря в Башкирии
Известного иноагента внесли в список террористов
Путин анонсировал пуски баллистических ракет в ходе ядерных учений
Общественник нашел способ борьбы со слизнями
Путин назвал единственный случай для применения ядерного оружия
Жителя Краснодара обвинили в мошенничестве на 580 тыс. рублей в Крыму
Жена Цекало прилетела к российским врачам, чтобы вырезать «Линду»
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.