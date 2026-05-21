Расхваленные неубиваемые лилейники оказались не так просты: минусы многолетника

Лилейник все называют настоящей находкой для дачников, которые хотят красоты без лишних хлопот. Однако и у этого многолетника есть минусы.

Главное преимущество лилейников — невероятная живучесть: он цветет на одном месте до 20 лет без пересадки, выдерживает морозы и растет на любых почвах, от глины до чернозема.

Взрослый куст терпит засуху благодаря глубоким корням, а его мощные корневища отпугивают кротов и подавляют сорняки. Цветение напоминает фейерверк с июня по сентябрь.

Посадка: в мае выкопайте яму 40×40 см, добавьте ведро компоста, поместите саженец, заглубив корневую шейку на 2–3 см, засыпьте и полейте. Чем беднее почва — тем ярче цветение, а без пересадки куст живет 7–8 лет.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова после нескольких лет выращивания лилейников убедилась, что у многолетника есть и минусы: каждый цветок увядает за сутки — приходится ежедневно удалять отцветшие бутоны, чтобы сохранить декоративность. Более того, лилейники, как оказалось, подвержены ржавчине и корневым гнилям при застое воды, поэтому дренаж обязателен. А в остальном — посадил и забыл.

