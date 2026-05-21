Цветут с июня до октября россыпью жемчужин: многолетники для юга и севера — выживут в любой мороз

Есть многолетники, которые спокойно переживают суровые зимы, не требуют сложного ухода и при этом месяцами стоят в цвету. Именно такие растения особенно ценят дачники — посадил один раз, а клумба выглядит нарядной почти все лето и осень. Причем многие из них одинаково хорошо растут и на юге, и в северных регионах, выдерживая морозы до −35–40 градусов.

Одним из самых удачных вариантов считается астранция. Ее небольшие звездчатые цветки собраны в необычные ажурные соцветия, из-за которых куст выглядит словно кружевное облако. Цветение начинается в июне и продолжается почти до октября, а после обрезки — еще дольше. Морозостойкость достигает −34 градусов, на одном месте астранция способна расти около 10 лет. Особенно хорошо чувствует себя в полутени и не боится дождливого лета.

Для солнечных участков идеально подходит мелколепестник. Это один из самых неприхотливых многолетников с огромным количеством мелких цветов, похожих на миниатюрные ромашки. Цветет он очень долго — с начала лета до поздней осени. Растение выдерживает морозы до −35 градусов, быстро разрастается и отлично переносит засуху. Даже после сильных дождей кусты остаются аккуратными и продолжают цвести.

Еще один надежный многолетник — гипсофила метельчатая. Во время цветения она превращается в огромное воздушное облако из тысяч мелких белых или розоватых цветков. Особенно эффектно гипсофила смотрится в современных природных садах и рядом с розами. На одном месте способна жить больше 20 лет, а морозостойкость у многих сортов достигает −40 градусов. Цветение продолжается с июня до сентября, а в теплом климате — почти до октября.

Очень долго и обильно цветет также гаура. Ее тонкие стебли буквально усыпаны мелкими цветками, которые напоминают порхающих бабочек. Современные сорта способны цвести до ноября, особенно в южных регионах. При хорошем дренаже гаура выдерживает морозы около −30 градусов и спокойно переносит летнюю жару. Растение ценят за легкость, воздушность и способность делать клумбу визуально «дороже».

Для северных садов отлично подходит тысячелистник птармика. В отличие от обычного тысячелистника, он образует целые облака мелких белых махровых цветков. Цветение продолжается с июня до осени, а само растение выдерживает морозы до −40 градусов без укрытия. На одном месте может расти 10–15 лет и практически не требует ухода, кроме редкого деления куста.