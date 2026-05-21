21 мая 2026 в 12:04

Блошка теперь не почикает капусту и редис: как бороться с опасными вредителями, способными за 2 дня уничтожить все всходы

Фото: D-NEWS.ru
Крестоцветная блошка — это тот вредитель, который способен оставить дачника вообще без редиса и капусты буквально за выходные. Особенно весной, когда появляются нежные всходы. Утром листья еще нормальные, а вечером уже все в мелкую дырку, будто кто-то прошелся наждачкой.

Больше всего блошка любит редис, руколу, дайкон, репу и пекинскую капусту. Причем особенно сильно страдают именно молодые растения с тонкими листьями.

Самое важное, что нужно понимать: блошка обожает сухую жаркую землю. Поэтому опытные огородники первым делом не хватаются за химию, а начинают чаще поливать грядки. В жару хорошо работает даже обычное дождевание по листьям утром или вечером. На влажных грядках вредителя всегда заметно меньше.

Еще один реально рабочий способ — зола. Не «щепотка для галочки», а нормальное опудривание по влажным листьям и земле вокруг растений. Многие смешивают золу с табачной пылью 1:1 — такой состав держится лучше и отпугивает блошку сильнее.

Если вредитель уже массово пошел по грядкам, помогают препараты на основе авермектинов — например, «Фитоверм» или «Актофит». Они работают именно по блошке, но обрабатывать нужно правильно: только вечером, в сухую погоду и обязательно по нижней стороне листьев. Одной обработки обычно мало — через 5–7 дней ее повторяют.

И еще один важный момент, который многие игнорируют: нельзя затягивать с обработкой. Маленький редис блошка иногда съедает полностью всего за 2–3 дня.

Ольга Шмырева
