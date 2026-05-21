Государственный визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику завершился с исключительно высокими практическими результатами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводятся в канале Кремля в МАКСе. поездка прошла в насыщенном формате и получилась глубоко содержательной.

Визит в Китай прошел, как это обычно бывает с нашим стратегическим привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно, — сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что ложные сообщения западных СМИ о подготовке российской делегации к визиту в Китай вызывают скорее улыбку сожаления. Дипломат обратила внимание на статьи, в которых поездку характеризовали как «срочную и неподготовленную из-за состоявшихся незадолго до этого американо-китайских переговоров».

Кроме того, Путин заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина нацелено на процветание и благополучие граждан двух стран. Заложенные основы, по словам главы государства, позволили РФ и КНР с честью выдержать проверку на прочность.