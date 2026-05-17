17 мая 2026 в 00:05

Приметы 17 мая — Пелагея Заступница: как защитить огород от вредителей?

Верующие 17 мая особо почитают мученицу Пелагию Тарсийскую, которую на Руси ласково называли Пелагеей Заступницей. Святая считалась заступницей всех несправедливо обиженных, а также покровительницей птиц. В это время в лесах и садах пернатые активно вьют гнезда, а огородники проводят важные ритуалы для защиты будущего урожая.

Погодные приметы на Пелагею, 17 мая

На Пелагею природа давала подсказки о том, каким будет лето и ждать ли хороших всходов.

  • Сильный дождь в этот день — к богатому урожаю зерновых.

  • Если солнце на рассвете в туманной дымке — лето будет жарким и сухим.

  • Калина зацвела 17 мая — пора высаживать огурцы и тыкву в открытый грунт.

Приметы о птицах и зверях 17 мая

Обидеть любую птицу 17 мая считалось огромным грехом. Напротив, если птица села на окно или запела рядом с человеком — это добрый знак, обещающий заступничество святой Пелагеи в сложных делах.

  • Частый и громкий крик ворон — жди ненастья или смены ветра.

  • Если на Пелагею кукушка закуковала — погода установится теплая и ясная до конца месяца.

  • Воробьи летают стайками по саду — к ветреной погоде.

Что можно и нужно делать 17 мая

День был наполнен обрядами, направленными на сохранение урожая и лад в доме. Вечером на Пелагею огородники выносили на грядки старый треснувший горшок, ставили его вверх дном и клали внутрь пучок крапивы с корнем. Верили, что это защитит рассаду от насекомых и сглаза завистливых людей.

Так чем заняться 17 мая?

  • Помогать тем, кто попал в беду. Пелагея — заступница обиженных, поэтому любое доброе дело сегодня вернется к вам сторицей.

  • Заниматься садовым инвентарем. Точить тяпки, чинить заборы — физический труд в этот день приносит радость и достаток.

  • Кормить птиц. Горсть зерна, брошенная сегодня пернатым, считается залогом мира и спокойствия в семье.

  • Делать подарки женщинам по имени Пелагея. Сегодня их именины, и внимание к ним принесет удачу обоим.

  • Готовить блюда из яиц. Яичница или омлет на столе символизировали зарождение жизни и плодовитость земли.

Что нельзя делать 17 мая

  • Обижать птиц и разорять гнезда. Даже случайное причинение вреда пернатым в этот день сулило долгую полосу неудач и семейных ссор.

  • Сплетничать и наговаривать на людей. Любая ложь, сказанная на Пелагею, очень быстро раскроется и обернется против того, кто ее пустил.

  • Отказывать в помощи невинно пострадавшим. Проявить равнодушие сегодня — значит лишиться защиты святой покровительницы.

  • Стричь ногти и волосы. Верили, что в этот день вместе с волосами можно состричь свою жизненную энергию.

  • Брать в руки острые предметы без нужды. Существовало опасение, что рана, полученная 17 мая, будет заживать очень долго.

Анастасия Фомина
