Московская ПВО предотвратила попытку атаки ВСУ на столицу Собянин: силы ПВО Минобороны России уничтожили два БПЛА на подлете к Москве

Дежурные силы ПВО Министерства обороны России перехватили и сбили два вражеских беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на места падения обломков уже выехали работники спецслужб и приступили к работе.

Уничтожены два БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее в ДНР в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины один мирный житель погиб, еще девять человек получили ранения. Инциденты произошли в нескольких населенных пунктах республики.

Кроме того, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в селе Солова из-за атаки украинского дрона-камикадзе пострадали двое мирных граждан. Беспилотник нацелился на легковую машину, в итоге ранения получили два человека.

До этого губернатор Павел Малков сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили по Рязани около сотни дронов. Из-за массированной атаки пострадало несколько жилых многоэтажек, в помещениях повылетали стекла, уточнил глава области.