В Вене усилились протесты против участия Израиля в Евровидении

В Вене нарастают протесты против участия Израиля в музыкальном конкурсе «Евровидение», передает Al Jazeera. Финал проходит в австрийской столице.

Согласно предоставленным данным, участники акции выходят с палестинскими флагами. Протестующие принесли также лист с тысячами имен погибших в секторе Газа.

Отмечается, что это уже третья подобная демонстрация. По словам корреспондента Al Jazeera, протестующие не понимают, почему к Израилю не применяют такие же меры, как к России, которую отстранили от участия в 2022 году.

Согласно опросам, в конкурсе пока лидирует Финляндия. При этом представитель Израиля Ноам Беттан входит в пятерку фаворитов.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов объяснил, что Россия не нуждается в конкурсе «Евровидение», где исполнителям приходится соревноваться с артистами, позиционирующими себя «бесполыми монстрами» и пытающимися шокировать публику любой ценой. Так он прокомментировал заявление руководителя конкурса Мартина Грина о возможном допуске РФ к участию.