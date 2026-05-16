16 мая 2026 в 21:40

В Италии раскрыли личность водителя, врезавшегося в толпу

Вице-премьер Италии Сальвини: наехавшим на толпу в Модене оказался итальянец

Фото: Giorgia Bassoli/Keystone Press Agency/Global Look Press
В итальянской Модене за рулем автомобиля, который на полной скорости врезался в толпу людей, находился итальянец из марокканской семьи, сообщил вице-премьер Италии Марио Сальвини в соцсети. По его словам, мужчина родился в 1995 году и имеет диплом экономиста.

Свидетели происшествия рассказали, что водитель говорил о якобы пережитых унижениях и преследованиях. По предварительным данным, в момент задержания мужчина не был пьян.

По меньшей мере семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в итальянской Модене. Отмечается, что водитель, совершивший преступление, скрылся от полиции, однако позднее его задержали.

До этого в Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте автобус при перестроении врезался в троллейбус, остановившийся на светофоре, после чего проехал еще около 50 метров. В результате столкновения дверь автобуса оказалась практически оторвана.

Кроме того, в Магнитогорске водитель въехал в толпу пешеходов и сбил человека. Инцидент произошел, когда группа людей переходила дорогу. Как уточнили в ГИБДД, травмы получил 17-летний подросток. После обследования его отпустили домой.

