Сотрудники ТЦК мобилизовали водителя автобуса во время рейса в Болгарию На Украине сотрудники ТЦК задержали водителя автобуса во время рейса в Болгарию

Сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) задержали водителя международного автобуса прямо во время пассажирского рейса в Болгарию, сообщило издание «Страна.ua». При этом не поясняется, был ли продолжен рейс и как это сказалось на пассажирах. Глава компании-перевозчика в свою очередь заявил, что у сотрудника все документы были в порядке.

Ранее в Кировоградской области сотрудники местного территориального центра комплектования похитили священника Украинской православной церкви. Полицейские вместе с военкомами перехватили машину настоятеля на подъезде к храму УПЦ в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в селе Шаровка

До этого микроавтобус сотрудников ТЦК на западе Украины подрезал легковой автомобиль. Последний вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Водителя транспорта сразу же мобилизовали, а военкомы отказали в помощи женщине, пытавшейся вызвать полицию.