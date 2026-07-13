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13 июля 2026 в 13:33

Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации на 90 дней

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране на 90 дней, следует из данных на сайте украинского парламента. Таким образом действие военного положения и мобилизации предлагается продлить со 2 августа до 31 октября.

Цель обеих инициатив — сохранить действующие жесткие ограничения в отношении мужчин в стране. Если парламент одобрит представленные документы, мероприятия по принудительному призыву граждан в вооруженные силы будут продолжаться без перерывов.

Ранее о планах Зеленского продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, это будет двадцатый раз, когда парламент утвердит эти меры.

До этого стало известно, что женщин стали принудительно забирать на службу в ВСУ в Харьковской области. Один из жителей региона отметил, что украинок заставляют подписать контракт через шантаж и угрозы. По его словам, женщин могут лишать социальных выплат, им также отказывают в подтверждении инвалидности.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
законопроекты
военное положение
мобилизации
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