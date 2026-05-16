16 мая 2026 в 21:11

В Нигерии вооруженные люди похитили более 50 школьников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В нигерийском городе Мусса вооруженные люди похитили более 50 школьников, передает BBC. Нападение произошло сразу в трех учебных заведениях.

После инцидента боевики в масках скрылись на мотоциклах. Сообщается, что похищенных детей они использовали в качестве живого щита во время отхода.

Ответственность за нападение пока не взяла ни одна из местных группировок. Родители школьников сейчас ожидают любой информации о местонахождении детей, добавили в источнике.

Ранее сообщалось, что в Индии 15-летнюю девушку похитили и изнасиловали. Двое мужчин остановили школьницу, когда она шла на учебу, затолкали в машину и связали руки, а по пути они подобрали третьего соучастника.

До этого мужчина напал на семилетнюю девочку в Наро-Фоминске во время ее прогулки с сестрой. Это случилось в коттеджном поселке Николины Сады, одна из школьниц успела убежать, а вторая осталась на месте. Нападавшим оказался иностранец. Предварительно, мужчина нигде не работает и страдает психическими заболеваниями. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Нигерия
похищения
дети
