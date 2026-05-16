В Нигерии вооруженные люди похитили более 50 школьников В Нигерии вооруженные люди похитили более 50 учеников из трех разных школ

В нигерийском городе Мусса вооруженные люди похитили более 50 школьников, передает BBC. Нападение произошло сразу в трех учебных заведениях.

После инцидента боевики в масках скрылись на мотоциклах. Сообщается, что похищенных детей они использовали в качестве живого щита во время отхода.

Ответственность за нападение пока не взяла ни одна из местных группировок. Родители школьников сейчас ожидают любой информации о местонахождении детей, добавили в источнике.

