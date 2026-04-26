26 апреля 2026 в 11:12

Трое извращенцев похитили школьницу и надругались над ней на камеру

В Индии трое мужчин похитили девушку, изнасиловали ее и шантажировали видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Индии 15-летнюю девушку похитили и изнасиловали, сообщает The Observer Post. Двое мужчин остановили школьницу, когда она шла на учебу, затолкали в машину и связали руки, а по пути они подобрали третьего соучастника.

Несовершеннолетнюю увезли в неизвестное место. Там ее жестоко изнасиловали и записали это на видео. Позже мужчины начали угрожать: они обещали распространить запись и навредить ее брату, если девушка кому-то расскажет о случившемся.

Похищение заметили сверстники жертвы и сообщили взрослым. Когда злоумышленники вернулись к месту, где забрали жертву, их встретили разъяренные местные жители. Испугавшись, они бросили машину и сбежали, а люди подожгли их автомобиль.

Против троих подозреваемых возбуждено уголовное дело. В телефоне одного из них обнаружили видео с другими девушками. Предположительно, компания совершила не одно подобное преступление.

Ранее в Англии и Уэльсе зафиксировали рекордный уровень зарегистрированных изнасилований: в 2025 году полиция получила 74 174 заявления, что стало самым высоким показателем с 2002 года. Количество обвинений выросло на 29%, до 6727, также обновив десятилетний максимум. Министр внутренних дел пообещала создать специализированные группы по борьбе с изнасилованиями в каждом полицейском участке.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боня сделала признание на фоне травмы ноги
В африканской стране убили министра обороны
Названы суточные потери ВСУ в зоне спецоперации
Стало известно, в чем заблуждались первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС
«Дальше будет хуже»: в Кремле дали Украине один важный совет
Пьяный водитель переехал двух человек в Иркутской области
В Минобороны России назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ
Пациентка сама отремонтировала палату в адыгейской больнице
Санду решила устроить «свидание» с Зеленским у Чернобыльской АЭС
Почему не работает Telegram сегодня, 26 апреля: замедление, блокировка
Магнитные бури сегодня, 26 апреля: что завтра, скачки атмосферного давления
Мошенники убедили ребенка «украсть» у матери крупную сумму денег
Пострадавшего при стрельбе на ужине с участием Трампа выписали из больницы
«Это заходит слишком далеко»: Европу предупредили о жестком ответе России
В Курской области возложили цветы в память об освобождении региона от ВСУ
Стрелок из США оказался фанатом «врага» Трампа
Липцы, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 апреля
Синоптик пообещал москвичам метель и снежные шквалы
Трое молодых людей погибли при атаке ВСУ на ЛНР
Песков рассказал, какой кризис усугубляется в странах Европы
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

