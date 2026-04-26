Трое извращенцев похитили школьницу и надругались над ней на камеру

Трое извращенцев похитили школьницу и надругались над ней на камеру В Индии трое мужчин похитили девушку, изнасиловали ее и шантажировали видео

В Индии 15-летнюю девушку похитили и изнасиловали, сообщает The Observer Post. Двое мужчин остановили школьницу, когда она шла на учебу, затолкали в машину и связали руки, а по пути они подобрали третьего соучастника.

Несовершеннолетнюю увезли в неизвестное место. Там ее жестоко изнасиловали и записали это на видео. Позже мужчины начали угрожать: они обещали распространить запись и навредить ее брату, если девушка кому-то расскажет о случившемся.

Похищение заметили сверстники жертвы и сообщили взрослым. Когда злоумышленники вернулись к месту, где забрали жертву, их встретили разъяренные местные жители. Испугавшись, они бросили машину и сбежали, а люди подожгли их автомобиль.

Против троих подозреваемых возбуждено уголовное дело. В телефоне одного из них обнаружили видео с другими девушками. Предположительно, компания совершила не одно подобное преступление.

Ранее в Англии и Уэльсе зафиксировали рекордный уровень зарегистрированных изнасилований: в 2025 году полиция получила 74 174 заявления, что стало самым высоким показателем с 2002 года. Количество обвинений выросло на 29%, до 6727, также обновив десятилетний максимум. Министр внутренних дел пообещала создать специализированные группы по борьбе с изнасилованиями в каждом полицейском участке.