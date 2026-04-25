В Британии обнародовали рекордную статистику по изнасилованиям В Англии и Уэльсе зафиксирован рекордный рост числа изнасилований

В Англии и Уэльсе зафиксирован рекордный уровень зарегистрированных изнасилований: в 2025 году полиция получила 74 174 заявления, сообщает Independent. Это самый высокий показатель с начала введения статистики в 2002 году, что связывают с улучшением работы полиции и ростом числа обращений от жертв.

Количество обвинений в изнасиловании за год выросло на 29%, до 6727, что также стало максимумом за последнее десятилетие. На этом фоне министр внутренних дел Джесс Филлипс пообещала принять «незамедлительные меры» для защиты женщин и создать специализированные группы по борьбе с изнасилованиями в каждом полицейском участке.

При росте сексуальных преступлений в Британии фиксируется рекордное снижение уличной преступности. Количество убийств с применением ножа сократилось до 172 — это самый низкий годовой показатель с 2010 года, а общее число преступлений с холодным оружием упало до минимума со времен пандемии.

Ранее власти Великобритании запретили въезд рэперу Канье Уэсту, аннулировав его электронное разрешение на фоне скандала вокруг возможного участия в музыкальном фестивале Wireless в Лондоне. Решение приняли после того, как партнеры мероприятия пригрозили отказаться от финансирования из-за неоднократных расистских высказываний музыканта.