25 апреля 2026 в 13:22

В Британии обнародовали рекордную статистику по изнасилованиям

В Англии и Уэльсе зафиксирован рекордный рост числа изнасилований

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Англии и Уэльсе зафиксирован рекордный уровень зарегистрированных изнасилований: в 2025 году полиция получила 74 174 заявления, сообщает Independent. Это самый высокий показатель с начала введения статистики в 2002 году, что связывают с улучшением работы полиции и ростом числа обращений от жертв.

Количество обвинений в изнасиловании за год выросло на 29%, до 6727, что также стало максимумом за последнее десятилетие. На этом фоне министр внутренних дел Джесс Филлипс пообещала принять «незамедлительные меры» для защиты женщин и создать специализированные группы по борьбе с изнасилованиями в каждом полицейском участке.

При росте сексуальных преступлений в Британии фиксируется рекордное снижение уличной преступности. Количество убийств с применением ножа сократилось до 172 — это самый низкий годовой показатель с 2010 года, а общее число преступлений с холодным оружием упало до минимума со времен пандемии.

Ранее власти Великобритании запретили въезд рэперу Канье Уэсту, аннулировав его электронное разрешение на фоне скандала вокруг возможного участия в музыкальном фестивале Wireless в Лондоне. Решение приняли после того, как партнеры мероприятия пригрозили отказаться от финансирования из-за неоднократных расистских высказываний музыканта.

Европа
Великобритания
преступления
изнасилования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
«Призрачный» волк вызвал переполох в одной стране
80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
В Бурятии допросили выжившего при сходе лавины туриста
Гладков назвал число пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры с тайги, новые детали
В Якутии простились с Героем России
Захарова сравнила Зеленского и Дудаева
На северо-востоке Москвы загорелись балконы
«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты
Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля
Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро
ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов
Названа необходимая для восстановления Украины сумма
Telegram начал «убивать» батареи iPhone
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе
В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья
В России подготовили обновленный ГОСТ на вейпы
Названа причина стрельбы полицейских в Киеве
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

