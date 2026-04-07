Великобритания запретила въезд известному рэперу

Власти Великобритании запретили въезд рэперу Канье Уэсту, аннулировав его разрешение, сообщает BBC. Решение принято на фоне скандала вокруг его возможного участия в музыкальном фестивале Wireless в Лондоне.

Обсуждение его визита вызвало негативную реакцию со стороны партнеров мероприятия. Ряд компаний заявил о готовности отказаться от финансирования при участии Уэста, ранее неоднократно попадавшего в скандалы на фоне расистских высказываний. В Министерстве внутренних дел отметили, что музыкант подавал заявку на въезд через систему электронного разрешения (ETA), однако она была отклонена. Ведомство указало, что присутствие артиста не соответствует критериям общественного блага.

Ранее Канье Уэст публично принес извинения за свое поведение последних двух десятилетий. Артист связал серию скандалов и резонансных высказываний с биполярным аффективным расстройством, спровоцированным после аварии в 2002 году. Рэпер также упомянул свои антисемитские заявления и добавил, что на самом деле хорошо относится к еврейскому народу. Уэст заявил, что смог обрести «долгожданную ясность», когда нашел новую точку опоры и внутренний баланс. Этому, как он утверждает, помогло сочетание медикаментов, терапии, физических нагрузок и трезвого образа жизни.