26 января 2026 в 19:02

Канье Уэст одумался спустя 24 года в мании

Канье Уэст публично извинился за все скандальные поступки за 24 года

Канье Уэст Канье Уэст Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Рэпер Канье Уэст публично принес извинения за свое поведение последних двух десятилетий, передает Vanity Fair. Артист связал серию скандалов и резонансных высказываний с биполярным аффективным расстройством (БАР), спровоцированным после аварии в 2002 году. Исполнитель имел в виду «недостойное» поведение, вспышки агрессии, провокационные посты и антисемитские заявления.

Я говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалею. <…> Оглядываясь назад, я понимаю, что оторвался от своего истинного «я», — подчеркнул рэпер.

По словам знаменитости, после аварии у него случались маниакальные эпизоды, характерные для БАР, при которых пациенты теряют контроль над собой. Он объяснил, что именно в таком состоянии его потянуло к наиболее провокационному символу, который он только мог выбрать, — свастике.

Я не нацист и не антисемит. Я люблю еврейский народ, — продолжил он.

Уэст заявил, что смог обрести «долгожданную ясность», когда нашел новую точку опоры и внутренний баланс. Этому, как он утверждает, помогло сочетание медикаментов, терапии, физических нагрузок и трезвого образа жизни.

Ранее рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) извинился за лозунг движения АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), который он выкрикнул прямо на концерте в Москве. По его словам, он произнес воровской тост, «абсолютно не подумав».

