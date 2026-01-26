Канье Уэст одумался спустя 24 года в мании Канье Уэст публично извинился за все скандальные поступки за 24 года

Рэпер Канье Уэст публично принес извинения за свое поведение последних двух десятилетий, передает Vanity Fair. Артист связал серию скандалов и резонансных высказываний с биполярным аффективным расстройством (БАР), спровоцированным после аварии в 2002 году. Исполнитель имел в виду «недостойное» поведение, вспышки агрессии, провокационные посты и антисемитские заявления.

Я говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалею. <…> Оглядываясь назад, я понимаю, что оторвался от своего истинного «я», — подчеркнул рэпер.

По словам знаменитости, после аварии у него случались маниакальные эпизоды, характерные для БАР, при которых пациенты теряют контроль над собой. Он объяснил, что именно в таком состоянии его потянуло к наиболее провокационному символу, который он только мог выбрать, — свастике.

Я не нацист и не антисемит. Я люблю еврейский народ, — продолжил он.

Уэст заявил, что смог обрести «долгожданную ясность», когда нашел новую точку опоры и внутренний баланс. Этому, как он утверждает, помогло сочетание медикаментов, терапии, физических нагрузок и трезвого образа жизни.

