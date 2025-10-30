Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 15:42

Российский рэпер извинился на видео за воровской тост на концерте

Рэпер Icegergert извинился на видео за лозунг движения АУЕ на концерте в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Популярный российский рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) опубликовал в Telegram-канале видео с извинениями после того, как он выкрикнул лозунг движения АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) на концерте в Москве. По его словам, он произнес воровской тост «абсолютно не подумав».

Я должен извиниться за фразу, которую сказал недавно, абсолютно не подумав. Я выпивал и позволил себе лишнего. Я не поддерживаю никакие запрещенные организации на территории Российской Федерации. Я люблю свою страну и открыто заявляю об этом на всех своих концертах и публичных мероприятиях. Я ошибся. Безусловно, я виноват. Приношу свои извинения, — заявил Гергерт.

О скандале на концерте Icegergert изначально сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, это не первый случай, когда творчество артиста оказывается в центре внимания правоохранительных органов. Этим летом его песни уже проходили лингвистическую экспертизу на предмет пропаганды нацистской символики и наркотических веществ.

Россия
рэперы
извинения
концерты
