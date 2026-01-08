Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 января: инфографика

В ночь на 7 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 66 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 7 января до 07:00 мск 8 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 13 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 12 БПЛА — над акваторией Черного моря, 11 БПЛА — над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА — над территорией Ростовской области, пять БПЛА — над территорией Орловской области, по два БПЛА — над территориями Курской и Волгоградской областей и один БПЛА — над территорией Брянской области», — сказано в сообщении.