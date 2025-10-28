Рэпер Icegergert оскандалился на концерте в Москве Рэпер Icegergert выкрикнул экстремистский лозунг на концерте в Москве

Рэпер Icegergert завершил свое выступление в Москве скандальным экстремистским выкриком, пропагандирующим криминальную субкультуру, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 26 октября во время концерта исполнителя, где он поднял тост с запрещенной фразой.

По ее словам, это не первый случай, когда творчество артиста оказывается в центре внимания правоохранительных органов. Этим летом его песни уже проходили лингвистическую экспертизу на предмет пропаганды нацистской символики и наркотических веществ.

Ранее концерт певца Григория Лепса во Владивостоке также привлек внимание общественности. По версии посетителей, артист появился пьяный, курил, просил выпивку и матерился. Половина зала ушла, не дождавшись окончания шоу, потому что знаменитости, помимо всего, «было тяжело петь». Теперь публика хочет вернуть деньги за билеты.

До этого сообщалось, что на концерте певицы Мари Краймбрери, проходившем в «СКА Арене», произошел овербукинг. В результате некоторые зрители не смогли занять заранее купленные места.