На концерте Мари Краймбрери произошел скандал из-за овербукинга

На концерте певицы Мари Краймбрери, проходившем в «СКА Арене», произошел овербукинг, сообщает Telegram-канал Mash. В результате некоторые зрители не смогли занять заранее купленные места.

В холле собрались многочисленные люди, которые пытаются разобраться в сложившейся ситуации. Все выражают недовольство в адрес организаторов, утверждая, что билеты были проданы в самые неудобные места в зале. Например, на видео видно, что с этих мест открывается вид только на операторское оборудование, что делает просмотр практически невозможным.

