26 октября 2025 в 14:14

На концерте Мари Краймбрери произошел скандал из-за овербукинга

Фанаты певицы Мари Краймбрери не нашли своих мест на концерте из-за овербукинга

Мари Краймбрери Мари Краймбрери Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На концерте певицы Мари Краймбрери, проходившем в «СКА Арене», произошел овербукинг, сообщает Telegram-канал Mash. В результате некоторые зрители не смогли занять заранее купленные места.

В холле собрались многочисленные люди, которые пытаются разобраться в сложившейся ситуации. Все выражают недовольство в адрес организаторов, утверждая, что билеты были проданы в самые неудобные места в зале. Например, на видео видно, что с этих мест открывается вид только на операторское оборудование, что делает просмотр практически невозможным.

Ранее во Владивостоке 19 октября состоялся концерт певца Григория Лепса, который, по свидетельствам очевидцев, прошел в необычной атмосфере. Часть зрителей выразила недовольство поведением артиста, утверждая, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и использовал ненормативную лексику. Многие покинули зал до окончания шоу и потребовали возврата денег за билеты. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал привлечь артиста к ответственности.

Мари Краймбрери
концерты
овербукинг
скандалы
