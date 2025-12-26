Фанаты Макса Коржа не дождались шоу и хотят взыскать 20 млн рублей Организаторам концерта Макса Коржа в Казахстане грозит иск на 20 млн рублей

Организаторам концерта певца Макса Коржа в Казахстане грозит коллективный иск на 20 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной стал невозврат средств за билеты на мероприятие, которое было отменено. Среди пострадавших — около 300 граждан России.

Выступление артиста планировалось на Центральном стадионе в Алма-Ате 6 сентября. Для россиян были организованы специальные туры, включавшие дорогу, проживание, посещение концерта и обратный выезд. Стоимость такого тура составляла примерно 50 тыс. рублей в зависимости от города отправления. Часть поклонников приобрела эти туры, другие покупали билеты отдельно. Всего организаторы продали около 35 тыс. билетов. Информация об отмене концерта поступила всего за несколько часов до его начала. В качестве причины была названа игра футбольного клуба «Кайрат» в Лиге чемпионов на том же стадионе.

С момента отмены прошло уже четыре месяца, однако деньги до сих пор не вернули покупателям. Ни организаторы, ни сам певец публично не комментируют сложившуюся ситуацию.

