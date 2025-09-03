Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 10:56

В Казахстане сорвался концерт Макса Коржа

Организаторы сообщили об отмене концерта Макса Коржа в Алма-Ате 6 сентября

Макс Корж Макс Корж Фото: Социальные сети

Концерт белорусского певца Макса Коржа 6 сентября в Алма-Ате отменяется, сообщил организатор мероприятия Concerts.prod в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По данным компании, подготовка велась до последнего момента. Организаторы утверждают, что сделали все возможное для проведения мероприятия.

Официально заявляем: концерт Макса Коржа на Центральном стадионе 6 сентября не состоится, — говорится в публикации.

Все купленные билеты можно вернуть по месту их покупки. В компании подчеркнули, что вложили колоссальные средства и силы в подготовку концерта.

Компания уже сообщала, что ведет переговоры с властями. Руководство стадиона при этом ссылалось на то, что нагрузка на газон в виде десятков тысяч зрителей может негативно сказаться на проведении футбольных матчей.

Ранее стало известно о другой причине отмены концерта Коржа в Казахстане. По данным источника, мероприятие срывалось из-за выхода местного футбольного клуба «Кайрат» в Лигу чемпионов, а руководство стадиона хотело подготовиться к грядущим матчам.

Макс Корж
концерты
Казахстан
артисты
отмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два самокатчика столкнулись на пустой дороге в Красном Селе
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
В Минобороны рассказали, какое положение занимают ВС России в Купянске
В Минздраве рассказали о динамике детской смертности в России
Россиянка ударилась головой о бассейн и заговорила на древнерусском языке
Гурцкая высказалась об идее сделать Шуфутинов день официальным праздником
Захарова раскрыла эмоции Лаврова на фейковые видео с ним
Россиянам сообщили о росте кадастровой стоимости недвижимости в Москве
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.