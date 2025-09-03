В Казахстане сорвался концерт Макса Коржа Организаторы сообщили об отмене концерта Макса Коржа в Алма-Ате 6 сентября

Концерт белорусского певца Макса Коржа 6 сентября в Алма-Ате отменяется, сообщил организатор мероприятия Concerts.prod в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По данным компании, подготовка велась до последнего момента. Организаторы утверждают, что сделали все возможное для проведения мероприятия.

Официально заявляем: концерт Макса Коржа на Центральном стадионе 6 сентября не состоится, — говорится в публикации.

Все купленные билеты можно вернуть по месту их покупки. В компании подчеркнули, что вложили колоссальные средства и силы в подготовку концерта.

Компания уже сообщала, что ведет переговоры с властями. Руководство стадиона при этом ссылалось на то, что нагрузка на газон в виде десятков тысяч зрителей может негативно сказаться на проведении футбольных матчей.

Ранее стало известно о другой причине отмены концерта Коржа в Казахстане. По данным источника, мероприятие срывалось из-за выхода местного футбольного клуба «Кайрат» в Лигу чемпионов, а руководство стадиона хотело подготовиться к грядущим матчам.