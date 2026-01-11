Неизвестные ночью протаранили стеклянную дверь торгового центра

В Волгограде двое неизвестных на квадроцикле въехали в закрытый на ночь торговый центр и сразу же скрылись, сообщает V1.RU. Руководитель ТЦ сообщил, что ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Въехали уже ночью, за полчаса до полуночи. Катались-катались, вот въехали. Всё попало на камеры видеонаблюдения, — рассказал мужчина.

В результате повредилось стекло главного входа торгового центра «Такой». На видеозаписи видно, что неизвестные сначала передвигались по территории парковки, после чего направились прямо к зданию. После неудачного маневра они быстро сдали назад и покинули место происшествия.

Ранее следователи организовали проверку после гибели двух человек на реке в Пермском крае. По версии следствия, мужчина 1993 года рождения вместе со знакомыми катался по льду на мотобуксировщике, но техника провалилась под лед. В итоге погибли два пассажира.